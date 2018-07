Vortrag informiert über Sebastian Kneipp

"Die 5 Säulen des Sebastian Kneipp" heißt ein Vortrag am Freitag, 6. Juli, des Kneippvereins in der Drogerie Zimmermann. Seit 1974 gibt es den Kneippverein. Ein Luftbad und eine Wassertretstelle hat der Verein einem Mitglied zu verdanken. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Fragen sind auch während des Vortrags erlaubt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 09561/94711 ist erwünscht, so dass ein Sitzplatz garantiert ist. red