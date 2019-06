Vortrag in St. Anna über Lebenswandel

Bei der Veranstaltung "Transition - den Wandel leben" können Interessierte Menschen treffen, die bereits damit angefangen haben, ihr Leben zu ändern, und Gleichgesinnte, mit denen sie in Stadt und Landkreis Forchheim einen Anfang dazu machen könnten. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Anna (Untere Kellerstraße 52) in Forchheim statt. Frank Braun vom Verein Bluepingu wird erzählen, was in Nürnberg so alles passiert. Charles Rimlinger und Matthias Schöring von Transition Bamberg berichten von der Bamberger Initiative. Wie beginnt man, wie geht man am besten vor? Mit dabei sind auch Katinka Übel vom Naturgarten-Stammtisch Forchheim und Ulrike Eichler von den Bastionsgärten Forchheim.

Veranstalter ist die Energie- und Klima-Allianz Forchheim in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Forchheim. In ihrem Veranstaltungshinweis erläutern sie: "Könnten wir auch anders leben? Könnten wir uns auch anders organisieren? Und wenn ja, wie? Was könnten wir vielleicht ändern? Wie könnten wir uns an die neuen Herausforderungen anpassen? Welche Beispiele und Vorreiter gibt es? Wenn Sie sich schon länger für mehr Selbstversorgung, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie für eine solidarische, nachhaltige und lebenswerte Gesellschaft interessieren, aber bisher nicht wissen, wie Sie das anfangen sollen - dann sind Sie vielleicht nicht allein." red