Vortrag in Sachen Umwelt

Der Markt Hirschaid und die Hanns-Seidel-Stiftung laden ein zu einem Vortrag über ein drängendes Problem unserer Zeit. Über Jahrzehnte hinweg als universell einsetzbare Erfindung angesehen, gerät Kunststoff zunehmend in die Kritik: Er ist ein Fremdkörper in dem Naturkreislauf der Erde, er wird mit erheblichen Gesundheitsschäden durch sein Eindringen in den Nahrungskreislauf in Zusammenhang gebracht. Referent ist Wolfgang Aull. Der Vortrag findet am Mittwoch, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Schloss Sassanfahrt (Schlossplatz 1, Hirschaid) statt. Der Eintritt ist frei. red