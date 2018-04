Bamberg 13.04.2018

Vortrag in englischer Sprache bei der VHS

Die VHS Bamberg Stadt und der Deutsch-Englische Club Bamberg bieten am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr im Alten E-Werk (großer Saal) einen Vortrag in englischer Sprache an. Thema des Abends ist die Dom...