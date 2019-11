Vortrag in der Stadtgalerie

Am Donnerstag, 7. November, wird Dagmar Raab mit einem Vortrag Einblick geben in das Werk ihres Vorfahren Nikolai Petrowitsch Bogdanoff-Belsky (1868 - 1945), Maler des russischen Realismus und Impressionismus. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtgalerie Villa Dessauer, Hainstraße 4a. Veranstalter ist der Kunstverein Bamberg. red