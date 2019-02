Vortrag in der Kreisbibliothek

Das CHW (Geschichtsfreunde in Franken) lädt zum Vortrag "Kostbarkeiten - Denkmäler - Kuriositäten - Auf Spurensuche im unbekannten Franken" ein. Der Vortrag findet am Samstag, 23. Februar, ab 15 Uhr in der Kreisbibliothek Kronach statt. Referent ist der Kreisheimatpfleger von Kitzingen, Hans Bauer. Der Eintritt ist frei. red