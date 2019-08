Vortrag in der Hospizakademie

Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliche Aufgabe - dieses Thema wird am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Hospizakademie Bamberg im Rahmen des Vortrags "Mehr Tage und mehr Leben?" beleuchtet. Prof. Führer wird einen Einblick in ihre Arbeit im Bereich Kinderpalliativmedizin geben und die Zuhörer an Erfahrungen, Erzählungen und Bildern teilhaben lassen. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, über Spenden freut sich die Hospizakademie Bamberg. Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de. red