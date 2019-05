Vortrag in der Gaststätte "Tambosi"

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Dienstag zum Vortrag "Der Kampf um die dicken Buchen - zehn Jahre Debatten um Nationalpark Steigerwald" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi", Promenadestraße 11. Seit über zehn Jahren wirbt der Bund Naturschutz mit anderen Verbänden wie der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg für einen Nationalpark Steigerwald. Die Auseinandersetzungen um ein großflächiges Schutzgebiet ohne Holznutzung in den Staatswäldern im Steigerwald haben zuletzt wieder zugenommen. Als Referent berichtet Ralf Straußberger von aktuellen Entwicklungen, den Holznutzungen des Forstes und den Bemühungen der Naturschutzverbände. Diese fordern, dass die Staatsregierung kurzfristig zumindest den Hohen Buchenen Wald und den Stollberger Forst schützt und auf dieser Grundlage eine Weltnaturerbe-Bewerbung auf den Weg bringt. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. red