Vortrag im Schloss Sassanfahrt

Die Kunst- und Kulturbühne Hirschaid e.V., das Colloquium Historicum Wirsbergense e.V. (CHW) und der Markt Hirschaid laden ein zu einem Vortrag von Horst Gehringer zum Thema "Landtag und Staatsregierung in Bamberg 1919". Zwischen April und Mitte August 1919 war Bamberg Sitz von Landtag und Staatsregierung. Beide Verfassungsorgane zogen sich vor den politischen Unruhen in München in das ruhige und sichere Bamberg zurück. Hier entstand die erste demokratische Verfassung des Freistaats Bayern. Der Vortrag findet am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Schloss Sassanfahrt (Schlossplatz 1) statt. Der Eintritt ist frei. red