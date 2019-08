Prinz Philipp, der Patron der Prinz-Albert-Gesellschaft, nimmt als Mann an der Seite der Queen eine ähnliche Rolle ein wie einst Prinz Albert. Vergleiche stellt Thomas Kielinger in seinem Vortrag am Dienstag, 27. August, ab 20 Uhr im Historischen Rathaussaal (Markt 1) an. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Anmeldung unter prinzalbertgesellschaft@gmail.com gebeten. red