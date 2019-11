Vortrag im Meditationshaus

Zu einem Vortrag mit dem Titel "bereit sein ..." lädt das Meditationshaus Stegaurach ein. Referent ist der Zen-Lehrer Jochen Niemuth, der ein Zentrum für Meditation und Kreativität in Karlstadt am Main leitet. Der Vortrag findet am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in der Hartlandener Straße 65 e in Stegaurach statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red