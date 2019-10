Burgebrach vor 19 Stunden

Vortrag im Kulturraum am Mittwoch entfällt

Wegen Erkrankung der Dozentin entfällt der Vortrag "Durchblutungsstörungen an den Beinen erkennen und behandeln" am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr im Kulturraum Burgebrach. Der Vortrag wird in die V...