Bohumil Hrabal will seine Beziehung zu den Deutschen am Beispiel seines Romans "Hochzeiten im Hause" bei einem Vortrag im Begegnungszentrum am 24. Oktober aufzeigen. Bohumil Hrabal, 1914 in Brünn geboren, gilt als einer der bedeutendsten tschechischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In seiner autobiografischen Trilogie spielt das Schicksal seiner Frau eine Rolle, die einer sudetendeutschen Familie entstammte. Der Vortrag der Ackermann-Gemeinde und des Deutsch-Tschechischen Clubs findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 17 Uhr im Begegnungszentrum statt. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. red