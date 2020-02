Vortrag "Hygiene am Bienenstand"

Am Samstag, 15. Februar, hält die Imkerschule Oberfranken im Wasserschloss Mitwitz einen Lehrgangstag ab: Von 9 bis 16 Uhr befasst sich die staatliche Fachberaterin für Bienenzucht, Barbara Bartsch, mit dem Thema "Hygiene am Bienenstand". Bienenvölker haben sehr viele Mechanismen, um im Stock Krankheitserreger am Wachstum zu hindern. Selbst der Honig enthält Substanzen, die antibakteriell wirken. Aber auch die Imker können viel dazu beitragen, ihre Bienenvölker in ihrer Vitalität zu unterstützen. Dies fängt bei einfachen Maßnahmen der Völkerführung an, führt über die Behandlung von Krankheiten und hört bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten am eingesetzten Material auf. Dieser Lehrgang wird für Bienensachverständige als Pflichtlehrgang anerkannt. Die Homepage der Imkerschule bietet unter dem Link www.imker-oberfranken.de/1786615 die Möglichkeit, sich online zu diesem Lehrgangstag anzumelden. Die Anmeldung über den Postweg ist an die Imkerschule Oberfranken, Mälzergasse 1, 95499 Harsdorf, richten. red