Vortrag: "Gut miteinander umgehen"

Die Unterstützergemeinschaft der Kongregation der St.-Franziskus-Schwestern von Vierzehnheiligen konnte Pater Heribert Arens zu einem Vortrag zum Thema "Gut miteinander umgehen - wie Franz von Assisi" gewinnen. Dieser findet am morgigen Sonntag, 15. September, um 15.30 Uhr im Mutterhaus der Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen statt. An Interessierte ergeht Einladung. Parkmöglichkeit besteht am Großparkplatz am Ortseingang. Die Mitglieder der Unterstützergemeinschaft treffen sich bereits um 14.30 Uhr zur ordentlichen Mitgliederversammlung. Auch dazu sind Interessierte willkommen. srk