Vortrag: "Gut leben - gut hören"

Der Katholische Frauenbund Breitengüßbach lädt am morgigen Mittwoch, 10. April, zum Vortrag mit dem Thema "Gut leben - gut hören" ein. Wie erkennt man, bzw. was sind die Anzeichen für eine Hörminderung? Hinweise und Tipps für gutes Hören gibt Referentin Elke Lange. Die Infoveranstaltung findet im Pfarrzentrum Breitengüßbach in der Bachgasse statt. Beginn ist 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. red