Vortrag gibt Tipps fürs Alter

Mancher Handgriff fällt mit zunehmendem Alter nicht mehr so leicht und auch etliche Bewegungen gelingen viel besser, wenn sie durch den Einsatz passender Hilfsmittel unterstützt werden. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Verbesserungen im Alltag älterer Menschen durch bewährte, aber auch neue Hilfsmittel erreicht. Auf Einladung des Seniorenbeirats vermittelt Ralf Schmidt von der Pflegedienstleitung der Fachklinik Herzogenaurach als Fachmann viele praktische Tipps und beantwortet auch Fragen auf diesem Gebiet. Die Teilnahme ist frei. Der Vortrag "Hilfsmittel im Alter" findet am Dienstag, 24. April, um 16 Uhr im großen Saal des "Generationen.Zentrums" in der Erlanger Straße 16 statt. red