Vortrag für Wohungseigentümer

Einen Überblick über die neuesten Regelungen und die wichtigsten und grundsätzlichen Fragestellungen gibt ein Vortrag, der sich an Wohnungseigentümer richtet. Er findet am Mittwoch, 10. April, ab 18 Uhr in der Volkshochschule, Löwenstraße 16 statt. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red