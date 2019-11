Vortrag für pflegende Angehörige

Einen Vortrag zum Thema "Wenn sich ein Leben dem Ende neigt - Letzte Hilfe für pflegende Angehörige" mit Suanne Düker bietet der Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung Bayern, Kreisverband Bad Kissingen, am Mittwoch, 20. November, in Reith an. Beginn ist um 14.30 Uhr im Sportheim. Anmeldungen bei Marianne Eisenhauer, Tel. 09737/828 97 17. sek