Einen Vortrag zum Thema "Die Bienen machen, was (S)ie wollen" gibt es beim Imkerverein Hammelburg am Dienstag, 17. September. Als Referent steht der staatliche Fachberater für Bienenzucht, Gerhard Müller-Engler, zur Verfügung. Beginn ist um 19 Uhr in der Zentgrafenhalle in Untereschenbach. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten. sek