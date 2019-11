Vortrag: "Frankenland am Jurastrand"

Ein heimatgeschichtlicher Vortrag des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) findet am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim am Kirchplatz statt. Dr. Matthias Mäuser aus Bamberg referiert zum Thema "Frankenland am Jurastrand: Spektakuläre Fossilien aus den Ober-Jura-Plattenkalken von Wattendorf". Der Eintritt ist kostenlos. red