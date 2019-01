Vortrag findet in einer anderen Gaststätte statt

In der gestrigen Ankündigung "Welche Wirkung Futter hat" auf der Seite 11 wurde die falsche Gaststätte abgedruckt. Der Vortrag findet am Freitag, 1. Februar, in der Gaststätte des SV Memmelsdorf, Bamberger Straße 3, ab 19 Uhr statt. Nicht wie angekündigt in der MTV-Gaststätte, Jahnstraße 32. red