Bad Brückenau 05.11.2019

Vortrag Fibromyalgie bei der Rheuma Liga

Einen Vortrag zum Thema Fibromyalgie bietet die Deutsche Rheuma Liga Bad Brückenau am Samstag, 30. November, in der Georgi-Kurhalle an. Rüdiger Taube spricht über Behandlungsmöglichkeiten des Fibromya...