Vortrag erst im Februar

Der am morgigen Mittwoch im Wallfahrerhaus Marienweiher vorgesehene Vortrag von Monsignore Rüdiger Feulner über die "Geschichte der sieben Vogteiämter im Steinacher Oberland" muss aus terminlichen Gründen verschoben werden. Er findet nun am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle statt. kpw