Vortrag erst am Mittwoch

In der Ausgabe von Montag, 20. Januar, wurde im Text über "Einblicke in das Gesamtkonzept des Landkreises" ein Vortrag über Digitalisierung in der Medizin angekündigt, dabei wurde der falsche Tag genannt. Der Vortrag findet tatsächlich am Mittwoch, 22. Januar, 18 Uhr im Deegenbergsanatorium statt, nicht am Dienstag. sek