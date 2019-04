Vortrag: "Die Zukunft der Automobilindustrie"

Der Automobilindustrie steht in Zukunft ein weitreichender Wandel bevor. Dies hat Auswirkungen auf die Automobilzulieferer - auch die Region Bamberg ist davon betroffen. Am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr lädt deshalb der Kreisverband Bamberg-Land von Bündnis 90/Die Grünen zu einer Diskussion über die Zukunft der Automobilindustrie ein. Dabei wird es auch darum gehen, wo die Arbeitsplätze der Zukunft für die Branche liegen. Neben der IG Metall Bamberg wird sich auch MdB Dieter Janecek, Sprecher für digitale Wirtschaft und digitale Transformation, an der Diskussion beteiligen. Die Öffentlichkeit ist hierzu eingeladen. Die Veranstaltung findet in der Brauerei Diller, Marktplatz 1, in Hallstadt statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gruene-bamberg-land.de/termine/. red