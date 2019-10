Die Fotogruppe Bad Staffelstein bietet am Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr einen Live-Vortrag "Die Wildnis vor der Haustür: Tiere der Heimat" von Bertram Steiner an. Der Vortrag zeigt Tieraufnahmen und -beobachtungen rund um den Froschgrundsee mit Eisvogel, Fischadler, Fuchs und Co. Die Veranstaltung findet im "Angerstübla" statt. Der Eintritt ist frei. Der Referent geht seit sechs Jahren seinem Hobby, der Wildlife-Tierfotografie, nach, wobei er sich auf die Tierwelt in der Umgebung seiner Heimat konzentriert. Dies betrifft schwerpunktmäßig den Froschgrundsee, der direkt am grünen Band nahe der Stadt Rödental liegt. Ziel seiner Fotografie ist es, den Menschen die Vielfältigkeit und Schönheit der einheimischen Tierwelt zu zeigen und ihnen die Augen für einen respektvollen Umgang mit der Natur zu öffnen. red