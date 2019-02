Die Evangelische Erwachsenenbildung Bamberg lädt am Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr zu einem Vortrag "Die Gärten sind wieder da" von Christa Müller in den Stephanshof, Kapitelsaal, Stephansplatz 5, ein. In Gemeinschaftsgärten, interkulturellen Gärten oder Nachbarschaftsgärten sowie in mobilen urbanen Landwirtschaftsprojekten werden nicht nur Bienen gehalten und alte Gemüsesorten angebaut, sondern auch ein neuer Zugang zum guten Leben inmitten der Städte wird gesucht. Die Akteure einer neuen urbanen Gartenbewegung gestalten gemeinschaftlich innerstädtische Naturerfahrungsräume, beleben die Nachbarschaft, essen zusammen und empfehlen sich der Kommunalpolitik als kompetentes Gegenüber. Der Eintritt ist frei. red