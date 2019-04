Vortrag der Goethe-Gesellschaft

In der Kreisbücherei gibt Hans-Jürgen Schmitt am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr, eine Einführung in die spätbarocke Oper "Platée" von Jean Philippe Rameau aus dem Jahr 1749, die um das brandaktuelle Thema "Mobbing" kreist. Die Fahrt in die Semper-Oper Dresden am Montag, 29. April, beginnt bereits um 7.30 Uhr am Kaulanger. Beginn in Dresden 13 Uhr. red