Vortrag der Goethe-Gesellschaft

Zur Vorbereitung auf die Theaterfahrt nach Rudolstadt am Dienstag, 2. April, Abfahrt um 11 Uhr am Kaulanger, gibt der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Kronach, Hans-Jürgen Schmitt, am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr in der Kreisbibliothek eine Einführung in das Romanfragment "Der Prozess" von Franz Kafka. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei. Es sind noch zwei Plätze frei geworden. red