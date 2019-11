Münnerstadt 29.10.2019

Glaube

Vortrag der Augustiner

Am Donnerstag, 14. November, bietet die Augustinus-Akademie in der Alten Aula in Münnerstadt wieder einen Vortragsabend an. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Das Thema lautet: "Augustinus und...