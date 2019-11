Vortrag: Das Leben peruanischer Menschen

Zum Frühstück lädt der Pfarrgemeinderat alle interessierten Frauen und Männer am Samstag, 16. November, 9 Uhr, ins Kinderhaus St. Johannes der Täufer ein. Maria Weis gibt in einem bebilderten Vortrag Einblicke in das Leben peruanischer Menschen. Anmeldung wird erbeten bis Donnerstag, 14. November, bei Andrea Lazarz, Telefonnummer 0175/4853228, oder Roswitha Klemenz, 09576/1828. red