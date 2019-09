Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt zu einem juristisch allgemeinverständlichen Vortrag ein. Unter dem Motto "Brauche ich ein Testament - oder nach mir die Sintflut?!" gibt Rechtsanwalt Gerhard Meyer aus Erlangen am Mittwoch, 25. September, einen informativen Überblick zur aktuellen Rechtslage und Problematik. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr in der Jahn-Kultur-Halle in Forchheim, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10. red