Vortrag beleuchtet den Umgang mit Tieren

Mensch, Tier und Moral - Eric Seuberth, Mitinitiator des Bürgerbegehrens gegen die Mastanlage bei Kairlindach, erläutert am Donnerstag, 2. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus "Goldner Engel" in Weisendorf in einem Vortrag das widersprüchliche Verhältnis der Menschen zu den Tieren, das geprägt wird von Tierfabriken, Billigfleisch in den Supermärkten, Hirnforschung an Affen einerseits und Luxusfutter für die Hauskatze andererseits. Eine Diskussion schließt sich an. Die Teilnahme ist frei. red