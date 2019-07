Vortrag beim Stiftungsfest

Der Altherren-Verband der Casimiriana richtet anlässlich seines 100. Stiftungsfestes in Kooperation mit dem Gymnasium Casimirianum gemeinsame Veranstaltungen aus. So gibt es einen Festvortrag am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr in der Aula des Casimirianums, heißt es in einer Mitteilung. In seiner Ansprache über das Thema "Vielleicht kann ich noch etwas retten" wird sich der Referent Eckart Conze mit Georg Hansen (1904 - 1944) und dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus auseinandersetzen. red