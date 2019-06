Vortrag beim Seniorennachmittag

Der Seniorenkreis St. Georg lädt zum Seniorennachmittag am Dienstag, 4. Juni, um 14 Uhr ins katholische Pfarrheim am Kirchplatz ein. Referent des Nachmittages ist Michael Kleiner vom Weltreferat der Erzdiözese Bamberg. In seinem Multimediavortrag "Faszination Senegal" will der Referent einen Einblick in gemeinsame Projekte, Struktur und Landschaft der Partnerdiözese Thies geben und zeigen, dass auch wir von den Partnern lernen können: Vom lebendigen Glauben, dem tiefen sozialen Engagement und einem gelungenen Dialog mit den Muslimen.

In einer Gesprächspause mit Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch werden Kaffee und Kuchen angeboten. An diesem Nachmittag werden auch Anmeldungen zum Ganztagesausflug am 25. Juni zum Bogenberg, Oberalteich und Kloster Windberg angenommen, soweit noch Plätze verfügbar sind. red