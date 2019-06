Beim nächsten offenen Hospizcafé in der Bahnhofstraße 36 am Mittwoch, 5. Juni, von 15.30 bis 19 Uhr wird Mathias Geuß um 17.30 Uhr über das traditionelle Verfahren der Hawaiianer zur Aussöhnung und Vergebung ("Ho'oponopono") berichten. Der Eintritt ist frei. Das Trauercafé hat an diesem Tag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Infos auch unter www.hospizvereincoburg.de sowie unter der Telefonnummer 09561/790533. red