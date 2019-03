Vortrag beim Männerkreis

Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco lädt für Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr in das "Don-Bosco-Stüberl" zu einem Vortrag ein. Es spricht Pfarrer Heinz Weierstraß zum Thema "Der hl. Josef - seine Bedeutung in der Bibel und in der Gegenwart!". Alle Interessierten sind willkommen. red