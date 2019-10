Vortrag beim Heimatverein

Der Heimatverein lädt am heutigen Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, zu einem Vortrag der mittelfränkischen Bezirksheimatpflegerin Andrea Kluxen ein. Das Thema lautet "Festtagsschmaus und Einheitsbrei". Die Referentin, Kulturdirektorin bei der Regierung von Mittelfranken, hat die Ernährungsgrundlagen in Franken seit der Römerzeit untersucht und gibt einen interessanten Einblick, welchen Einflüssen und Entwicklungen die fränkische Bevölkerung im Essen und Trinken in den einzelnen Epochen bei den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten ausgesetzt war. Dabei werden auch typische fränkische Speisen in ihrer Entwicklung unter die Lupe genommen. Der Vortrag findet nicht wie angekündigt in der Brauerei Heller statt, sondern im Vortragsraum im "Generationen.Zentrum" in der Erlanger Straße. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen. gä