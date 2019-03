Vortrag beim Heimatverein

Professor Wolfgang Wüst, bekannter Historiker und Referent beim Heimatverein, spricht am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Heller. Diesmal lautet sein Thema "Franken unter bayerischer Knute". Wüst beleuchtet den Weg Frankens in das 1806 geschaffene Königreich Bayern, der nicht immer schmerzfrei erfolgte. Vor allem in Ober- und Mittelfranken gab es zahlreiche Anhänger Preußens, dem man wesentlich näher stand als dem als altmodisch verrufenen Altbayern, das lange verächtlich auf Franken herabblickte, "wo mancher noch keine Gabeln zum Essen kennt". Die Besucher können sich auf einen amüsanten Vortrag freuen. Der Eintritt ist frei. gä