Die Kolpingsfamilie Bayreuth lädt heute zu einem Vortrag in den Pfarrsaal der Kirchengemeinde Heilig Kreuz, Preuschwitzer Straße 32, ein. Nach dem gemeinsamen Besuch der Abendmesse, die um 19 Uhr beginnt, wird Pfarrer Michael Gräf gegen 19.45 Uhr über das Thema "Charismen orientierte Seelsorge - bei Paulus und in der Kirche von heute" referieren. Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Es ergeht auch Einladung an alle Interessierten. red