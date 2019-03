Vortrag bei den Gartenfreunden

Für Mittwoch, 20. März, laden die Gartenfreunde Ebermannstadt ein zu einem Filmvortrag von Klaus Neuner mit dem Titel "Reise durch Norwegen, von Oslo bis Trondheim und Fjordland" um 19.30 Uhr im Gasthof "Resengörg". "Ja wir lieben dieses Land", so beginnt die norwegische Nationalhymne. So denkt auch die Mehrzahl der Urlauber, die dieses Land bereisten. Mit beeindruckenden Landschaften, einer großartigen, zum Teil noch unberührten Natur und historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten kann das Land aufwarten. Mächtige Gletscher, tosende Wasserfälle, tiefe Fjorde, einsame Hochebenen, stille glasklare Seen, dichte Wälder und liebliche Täler hinterlassen Sehnsuchtsträume. red