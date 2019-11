Vortrag bei Christen im Beruf

Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg in Oberbach , bietet am Samstag, 16. November, einen Vortrag von Jörg und Pia Kohlhepp aus Brandenburg mit dem Thema "Gott sprach im Bordell zu uns" an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus der Schwarzen Berge in Oberbach. sek