Vortrag bei Christen im Beruf

Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg, bietet am Samstag, 15. September, im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach einen Vortrag von Dagmar und Klaus Einhoff aus Schlitz zum Thema "Gottes Liebe war schon

immer in unserem Leben spürbar - wir erkannten sie jedoch nicht" an. Dabei geht es um eine Schilderung über das Eingreifen und Wirken Gottes in ihrem Leben. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek