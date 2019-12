Vortrag befasst sich mit der Brennstoffzelle

Ist Wasserstoff der bessere Strom? Ermöglichen Brennstoffzellen eine E-Mobilität ohne lange Ladezeiten, Batterieschrott und weniger Netzausbau? Oder ist Wasserstoff nur ein hochexplosives Gemisch, für das erst eine teure Infrastruktur geschaffen werden muss? Professor Michael Rossner von der Hochschule gibt am Montag, 9. Dezember, um 17.30 Uhr im Creapolis Einblick in die Funktionsweise einer Brennstoffzelle. Und er zeigt auf, welche Möglichkeiten diese Technologie bietet. Der Eintritt ist frei. - In der Reihe "Was ist ...?" erklären Professoren der Hochschule aktuelle Themen und Trends mit einfachen Worten. red