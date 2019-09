Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Leutenbach lädt für Donnerstag, 19. September, zu dem Vortrag "Ballonflucht aus der DDR" ein. Das spektakuläre Unternehmen mit dem Heißluftballon jährt sich in diesen Tagen zum 40. Mal. Ballonpilot Günter Wetzel berichtet in seinem Vortrag über das waghalsige Unternehmen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Pfarrheim in Leutenbach. red