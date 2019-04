Vortrag am Samstag bei Gesundheitstagen

Dr. Walter Riedel referiert bei den Gesundheitstagen in Bad Kissingen am Samstag, 27. April, zum Thema: "Der sichere Weg zum Zahnimplantat, auch ohne Skalpell". Der Vortrag beginnt um 16 Uhr im Salon am Schmuckhof. Dr. Riedel wird im Anschluss an den Vortrag für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Der Referent ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie, zertifizierter Implantologe und Parodontologe am zahnärztlichen Zentrum DRes. Riedel mit Kollegen in Elfershausen. In unserer Anzeige vom Samstag war leider ein falsches Datum für den Vortrag genannt worden, und es wurde auf einen Info-Stand hingewiesen, den es jedoch nicht gibt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. red