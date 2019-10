Vorträge zur Hilfe beim Berufseinstieg

Ehrenamtliche sind besonders unsicher, wenn es um den beruflichen Einstieg geht. Deswegen bietet die gfi im Rahmen des Integrationslotsenprojektes zwei Veranstaltungen an. Im ersten Termin am Donnerstag, 10. Oktober, um 16.30 Uhr wird die Referentin Bianca Bohrer alle Themen rund um das Praktikum aufgreifen. Hier werden alle Fragen beantwortet. Am Donnerstag, 24. Oktober, um 16.30 findet die zweite Veranstaltung statt. Hierzu wird der Referent Christian MacInnes das Thema Bewerbung aufgreifen. Anschaulich wird er zeigen, wie eine Bewerbung heute auszusehen hat und was nicht gern gesehen wird. Auch bei dieser Veranstaltung gibt es genug Raum für Fragen. Die Veranstaltungen sind kostenlos und finden in der gfi GmbH, Lichtenhaidestraße 15, im Raum B001 statt. Um Anmeldung bei Christine Schuck, E-Mail christine.schuck@die-gfi.de, oder Telefon 0951/9322421, wird gebeten. red