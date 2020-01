Vorträge für Waldbesitzer

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach bietet mit dem Bildungsprogramm Wald (BiWa) eine Fortbildungsreihe rund um den Wald an. Die Fortbildungsreihe findet für die Waldbesitzer des Landkreises Kulmbach am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach, Trendelstraße 7, statt. Start ist am 4. März, 19 Uhr.

An vier Abenden und zwei Außenterminen (am Samstag) werden verschiedene Themen des Waldes bearbeitet und die Fragen der Teilnehmer beantwortet. Beim Abschlussaußentermin erhalten die Teilnehmer eine Urkunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das AELF Kulmbach unter Telefon 09225/9555-0 oder per E-Mail an epost-stadtsteinach@aelf-ku.bayern.de entgegen.