Die Arbeitslosenberatung lädt heute von 9 bis 12 Uhr zu dem Vortrag "Gewaltfreie Kommunikation - eine lohnende Alternative ..." ein. Zudem geht es am morgigen Mittwoch von 14 bis 17 Uhr um das Thema "Lass los, was dich klein macht". Es sind noch Plätze frei. Die Veranstaltungen finden in der Beratungsstelle für Arbeitslose in Kulmbach, Kronacher Straße 9, Telefon 09221/4377, statt. red